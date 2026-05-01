回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、マグロの大トロやたビンチョウマグロが楽しめる「極上とろ」フェアを5月1日から期間限定で実施します。期間中、人気定番商品「ビントロ」が115円（以下、税込み）で販売されます。【写真】ヤバイ！「大とろ」がこのボリュームで！フェアで食べられるメニューを一挙にチェック！コナンコラボのグッズも！今回のフェアでは、「熟成大とろ（一貫