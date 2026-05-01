気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞自分の中に眠っている力に気付き、「まだこんなものじゃない」と感じやすい時期です。その気付きを前向きな行動につなげられるかどうかが、これからの流れを大きく左右しそうです。誰かと比