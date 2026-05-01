回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」と、人気アニメ「名探偵コナン」とのコラボキャンペーン第3弾が5月1日から実施。2500円（以下、税込み）の会計ごとに特製グッズがもらえるプレゼントキャンペーンでは、クッションチャーム（全4種）がもらえます。【実物画像】組み合わせに“胸キュン”？コナンの裏は？平次の裏は？クッションチャーム全デザイン公開！クッションチャームは表と裏で異なるデザイン。江戸川コナン、