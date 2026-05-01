近畿日本鉄道によると、十条駅構内で午前11時13分ごろに発生した人身事故のため、午前11時40分時点で、京都線の京都～上鳥羽口の上下線で運転を見合わせているということです。 運転再開は午後0時15分ごろの見込みだということです。