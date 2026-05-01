アイドルグループ「放課後プリンセス」の元メンバーでタレントの関根ささら（33）が1日までにインスタグラムを更新。所属事務所を退所したことを報告した。関根は「このたび、関根ささらは、2026年4月30日をもちまして、11年間お世話になりました所属事務所株式会社FORZA RECORDを円満に退所いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、関係者やファンに感謝。「放課後プリンセスとしての活動をはじめ、様々な経験を通して多く