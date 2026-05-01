◆第３３回中四国春季大会広島県支部予選（２６日・ＴＴＣスポーツパーク上下野球場）▽中学生の部・決勝広島城南ボーイズ８ー１広島北ボーイズ＝６回コールド＝「第３３回中四国春季大会」広島県支部予選は、４月２６日に中学生の部で決勝が行われ、広島城南ボーイズが２年連続で優勝を飾った。準優勝の広島北ボーイズに東広島ボーイズ、広島中央ボーイズの４チームが本戦に進んだ。また「第２１回兵庫のじぎく大会」はホ