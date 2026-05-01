◆第３３回中四国春季大会広島県支部予選（２６日・ＴＴＣスポーツパーク上下野球場） ▽中学生の部・決勝 広島城南ボーイズ８ー１広島北ボーイズ＝６回コールド＝

「第３３回中四国春季大会」広島県支部予選は、４月２６日に中学生の部で決勝が行われ、広島城南ボーイズが２年連続で優勝を飾った。準優勝の広島北ボーイズに東広島ボーイズ、広島中央ボーイズの４チームが本戦に進んだ。また「第２１回兵庫のじぎく大会」はホストチームによる最終決戦を兵庫神戸ボーイズ（兵庫県東支部）が勝利。神戸ボーイズ（同）は準優勝と健闘した。「第４３回泉州大会」は小学生の部で、ホストの泉州ボーイズ（大阪南支部）が逆転勝ちで４強進出を決めた。

降りしきる雨の中、人さし指を高く掲げた。広島城南ナインは決勝をコールドで制し、歓喜に待った。昨秋の春季全国大会予選で敗れたライバルに雪辱。田丸響主将は「前に負けてる相手やけど、気持ち一つに全員野球で勝てて良かった」と爽快な笑みを浮かべた。

背番号１の４番がチームを乗せた。台沖が初回にタイムリー。２試合連続の先制Ｖ打で勢いづけ、計８得点につなげた。主砲は準決勝も初回の適時三塁打含む３安打に、投げても先発＆救援の計６回１／３を無失点で“スミ１”完封勝利に貢献。「今大会から４番になったのに１、２回戦でノーヒット。今日打てなかったら、ダメかと思っていた」と笑顔で一息ついた。

決勝では今田が、エースに負けない快投を見せた。最少失点で６回を投げ切り、「プレッシャーや緊張もあったけど、監督とコーチの自信を持って投げろという言葉で前向きになれた。抑えられて良かったし、自信になった」と目を輝かせた。支部予選連覇で乗り込む本大会。キャプテンは「城南の全員野球で優勝を目指す」と言い切った。