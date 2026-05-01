私はヤヨイ。夫のケンジ、息子ロクとの3人暮らしです。週末、義実家での食事会へ行くことになりました。義母は優しいし料理上手なので、私も楽しみです。しかし前回、義実家でもケンジがロクのお世話をしている私の食事を勝手に下げてしまったことを思い出しました。今回も同じことが起きるのではないかと不安を感じる一方、義母に相談したらケンジに何か言ってくれるかも……と淡い期待も抱いています。私にとって義母は、この状