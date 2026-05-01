女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が、30日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。小池は「雨の日移動はびちゃびちゃでめんどくさいけど夜になると道路がキラキラしててきれいでびちゃびちゃになってでもお散歩したくなる笑」と記し、レースのランジェリー姿でシャワーを浴びる様子を披露した。「雨の音聴きながら寝るのも好き」とつづり、布団にくるまる姿などを公開した。「GWたのしんでる？？