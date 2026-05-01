お笑いコンビ、マヂカルラブリー村上（41）の妻、ニコニコ動画の踊り手として知られる、いとくとら（読み方：いくら）が1日、インスタグラムを更新。双子の男女を出産したと発表した。2人は22年7月に結婚。村上は4月30日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（木曜深夜3時）で発表した。いとくとらは、新生児の手と足の写真をアップした上で「ご報告です。先日、双子の女の子と男の子を出産い