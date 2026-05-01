4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話で、ファッション系美女インフルエンサーのリノ（28）と外資勤務のハイスペ彼氏・ナオキ（29）が、結婚後の働き方を巡り完全に平行線を辿った。【映像】ナオキの非情な宣告の一部始終『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、結婚に踏み切れない3組のカップルが「結婚」か「別れ」の究極の選択をする7日間の旅を追う番組。さや香・新山、ゆうちゃみらスタ