飼い主さんに叱られたら、赤ちゃん犬は隠れてしまって…？隙間にすっぽり収まっていじける姿に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万4000回再生を突破しています。 【動画：赤ちゃん犬が『叱られてしまった』結果→冷蔵庫の横に隠れてしまい…『14センチの隙間でいじける光景』】 赤ちゃん犬を叱ったら… TikTokアカウント「omotar_w.corgi」に投稿されたのは、コーギーの「おもち」ちゃんがまだ赤ちゃ