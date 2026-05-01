米人気歌手のブリトニー・スピアーズ（４４）が４月３０日（日本時間５月１日）、薬物とアルコールの影響下で運転したとして起訴された。米報道によると、米カリフォルニア州ベンチュラ郡地方検事局が少なくとも１種類の薬物の影響下で運転したとして、軽犯罪１件で起訴。刑事告訴状には、スピアーズがどのような種類のアルコールや薬物を、またどのくらいの量使用したとされているのかは明記されていないと伝えた。スピアー