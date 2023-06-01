「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）“ビジターの鬼”が勝負強さを発揮した。阪神・大山が先制Ｖ打を放ち、ビジター球場で今季４度目の決勝打。「勝って良かったです」。大差の勝利にも一喜一憂することはない。球場に一礼し、頼もしい背中で神宮を後にした。試合を動かしたのは初回だ。３連打で巡ってきた１死満塁の好機で、フルカウントからの直球を右翼線への２点適時二塁打に。「いい形でみんながつないでくれ