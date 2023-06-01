ロンドン中心部に設置されたバンクシーの新作とみられる大型彫像＝4月30日（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】正体不明の芸術家バンクシーは4月30日までに、ロンドン中心部に新作の大型彫像を設置した。右手に旗を持って歩くスーツ姿の人がかたどられ、はためいた旗で顔全体が覆われているように見える。どのようなメッセージかは不明。バンクシーは壁面に絵を描くことが多く、彫像作品は珍しい。トラファルガー広場とバッキン