2026年、開業300年を迎えた大丸心斎橋店（大阪市中央区）で、『手塚治虫 火の鳥印百貨店」ポップアップストア』を期間限定で開催、人気を博している（〜5月12日）。大丸心斎橋店・期間限定『手塚治虫 火の鳥印百貨店』5月12日まで開催（大阪市中央区）手塚治虫作品・原作のストーリー性やキャラクターの個性を大切にしながら、日常に取り入れやすいデザイン性と品質を兼ね備えたアイテムを多彩に展開。さらに、『火の鳥』を