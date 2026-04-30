女性7人組「CANDYTUNE」が30日、東京・浅草花やしきでタイアップイベント「浅草飴やしき」（5月1日〜8日）のメディア発表会を行った。イベント中は夜間営業中にグループ仕様にデザインされた「パンダカー」が走るなど、特別企画が多く用意されている。パンダカーが似合いそうなメンバーとして選出された南なつ（25）は「乗って写真を撮りたい」と胸を躍らせた。グループは3周年を迎えた。立花琴未（23）は「3周年は長いと