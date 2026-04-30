K-1が4月21日、公式Instagramを更新。「リアル春麗」の異名を持つ女性ファイター・木村萌那（25）の動画を公開し、世界中のファンが沸いている。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 投稿された動画は、人気格闘ゲーム『ストリートファイター』のキャラクター「春麗」を彷彿とさせる足技を自在に繰り