先日、東北地方で発生した最大震度5強の地震。緊急地震速報のアラームが鳴り響く中、机の下に隠れたり、防災リュックを背負ったりした人もいると思いますが、もしも電車やエレベーターの中だったら? 海や山にいるときだったら?そこで今回は、実際に強い揺れがくるまでの間、私たちはどう行動すればいいのか、シチュエーション別に紹介します。📢緊急地震速報発表時に取るべき行動とは?. 緊急地震速報が発表されてから実際に