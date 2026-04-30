北海道旭川市の旭山動物園の男性職員（30代）が遺体を損壊したとして、警察が逮捕状を請求したことが報じられました。NHKなどの報道によると、男性は妻の遺体を遺棄したとして警察から任意の事情聴取を受けていたとされていますが、4月30日になって、焼却炉の中から「人の体の一部のようなもの」が見つかり、警察が逮捕状を請求したと報じられています。男性は妻の殺害をほのめかす供述もしているようですが、殺人罪で有罪になるこ