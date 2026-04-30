Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から連休中に一気読みしたいマンガタイトルを厳選してご紹介。連休に予定がない…そんなあなたにおすすめしたいのがマンガの一気読み。この機会に気になっていたタイトルやもう一度読みたいタイトルをまとめて楽しんでみてはいかがだろうか。この記事で紹介した本を読む■ドラえ