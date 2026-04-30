【まとめ買い特集】連休はマンガの一気読みにピッタリ！『ドラえもん』『美味しんぼ』などおすすめタイトルをご紹介【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から連休中に一気読みしたいマンガタイトルを厳選してご紹介。連休に予定がない…そんなあなたにおすすめしたいのがマンガの一気読み。この機会に気になっていたタイトルやもう一度読みたいタイトルをまとめて楽しんでみてはいかがだろうか。
この記事で紹介した本を読む
■ドラえもん（45巻）
価格：26,235円
ドラえもん
日本を代表する漫画家藤子・F・不二雄先生の傑作作品『ドラえもん』。未来の国からやってきたごぞんじ、ネコ型ロボットのドラえもんが親友のび太とともにくりひろげる友情ファンタジー。四次元ポケットから取りだされる不思議な道具で日本じゅうを笑いに包みこむ。しずちゃんやスネ夫、それにジャイアンも元気いっぱい。大きな夢をあたえてくれるワクワクドキドキ素敵な道具でキミを心温まるドラえもんワールドにご案内。
■美味しんぼ（111巻）
価格：84,249円
美味しんぼ
東西新聞文化部に配属された新入社員・栗田ゆう子は、希望あふれる出社初日から、憧れの新聞社にも山岡士郎のような無神経でぐうたらな先輩が居ることに驚かされる。だが文化部全員が受けた味覚テストに合格し、大原社主・肝入りの企画「究極のメニュー」の担当者に選ばれたのは、ゆう子と山岡の2人であった…。
「食」ブームを巻き起こした大人気作！！
■はじめの一歩（145巻）
価格：86,130円
はじめの一歩
ひたむき少年、一歩（いっぽ）登場!! 「強いって、一体どんな気持ちですか？」 ドジでいじめられっ子の高校生、幕之内（まくのうち）一歩。ボクサー・鷹村（たかむら）との出会いによって、拳（こぶし）にひそむダイナマイトパンチを呼び起こした！ プロボクサーへの夢を抱いた一歩は、鴨川（かもがわ）ジムの入門テストに挑戦して……!? 感動の大ヒット作、ボクシング巨編!!
■犬夜叉（56巻）
価格：32,648円
犬夜叉
■ゴルゴ13（220巻）
価格：94,781円
ゴルゴ13
英国諜報部は大戦末期に莫大な偽札を隠匿した元ナチの親衛隊長を消すためにゴルゴを雇った。要塞化した城で待っていたものは！？
※本ページで紹介する情報は、2026年4月30日17時現在のものです。
■ドラえもん（45巻）
価格：26,235円
ドラえもん
日本を代表する漫画家藤子・F・不二雄先生の傑作作品『ドラえもん』。未来の国からやってきたごぞんじ、ネコ型ロボットのドラえもんが親友のび太とともにくりひろげる友情ファンタジー。四次元ポケットから取りだされる不思議な道具で日本じゅうを笑いに包みこむ。しずちゃんやスネ夫、それにジャイアンも元気いっぱい。大きな夢をあたえてくれるワクワクドキドキ素敵な道具でキミを心温まるドラえもんワールドにご案内。
■美味しんぼ（111巻）
価格：84,249円
美味しんぼ
東西新聞文化部に配属された新入社員・栗田ゆう子は、希望あふれる出社初日から、憧れの新聞社にも山岡士郎のような無神経でぐうたらな先輩が居ることに驚かされる。だが文化部全員が受けた味覚テストに合格し、大原社主・肝入りの企画「究極のメニュー」の担当者に選ばれたのは、ゆう子と山岡の2人であった…。
「食」ブームを巻き起こした大人気作！！
■はじめの一歩（145巻）
価格：86,130円
はじめの一歩
ひたむき少年、一歩（いっぽ）登場!! 「強いって、一体どんな気持ちですか？」 ドジでいじめられっ子の高校生、幕之内（まくのうち）一歩。ボクサー・鷹村（たかむら）との出会いによって、拳（こぶし）にひそむダイナマイトパンチを呼び起こした！ プロボクサーへの夢を抱いた一歩は、鴨川（かもがわ）ジムの入門テストに挑戦して……!? 感動の大ヒット作、ボクシング巨編!!
■犬夜叉（56巻）
価格：32,648円
犬夜叉
■ゴルゴ13（220巻）
価格：94,781円
ゴルゴ13
英国諜報部は大戦末期に莫大な偽札を隠匿した元ナチの親衛隊長を消すためにゴルゴを雇った。要塞化した城で待っていたものは！？
※本ページで紹介する情報は、2026年4月30日17時現在のものです。