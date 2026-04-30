◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が７バーディー、ボギーなしで７アンダーの６５をマークし、首位と２打差の２位と好スタートを切った。出だし１番、２番で連続バーディーで出ると、８番パー３はグリーン左から５６度ウェッジでチップインを決めて伸ばし「あそこで