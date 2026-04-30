◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が７バーディー、ボギーなしで７アンダーの６５をマークし、首位と２打差の２位と好スタートを切った。

出だし１番、２番で連続バーディーで出ると、８番パー３はグリーン左から５６度ウェッジでチップインを決めて伸ばし「あそこでリズムに乗れた」。後半は１３番、１５番で伸ばした後、１７番は６メートル、１８番は７メートルを決め２連続バーディー締め。「パターが今年は惜しいのばかりで、ずっと入ってなかった。やっと入ってくれた」と手応えを語った。

昨年、同会場で行われた前身大会のパナソニックオープンで３勝目を挙げた得意コース。「すごく相性が良い。ティーショットも去年より飛ぶようになった。２６０ヤードくらい飛んでるかな。（２打目以降で）短い番手を持つことが増えたので良かった」と笑顔を見せた。

首位で出た最終日の最終１８番はグリーン奥ラフからアプローチをピンそばに寄せ、２位に１打差の劇的Ｖを飾った。１年前の光景は今でも思い出す。「カップインした時より、（優勝後に神谷）そらちゃんが来た時の方が泣ける。今でも映像が流れた瞬間、うれしかったなと泣きそうになる」と感慨深げに話した。

２日目に向けて「あまり優勝を意識せずに、調子が良いので、楽しくゴルフできたら」と菅沼。大会は変わったが、同じコースで再び頂点を目指す。