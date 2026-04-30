20世紀末ならホットハッチと呼べた勢いルノー5 E-テックと技術を共有する日産マイクラ（旧マーチ）だが、駆動用モーターの制御などは異なり、タイヤの銘柄や車重も違う。その結果、0-100km/h加速は8.0秒と、きょうだいの7.7秒よりわずかに遅い。体感できる差ではないが。【画像】丸目ボディと上質内装で違いアピール日産マイクラ（旧マーチ）サイズの近いEVは？全157枚このクラスでは、活発な側に入るだろう。信号ダッシュで