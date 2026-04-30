70年代後半から80年代にかけ「水曜スペシャル」（テレビ朝日）の枠で放送され、子どもたちをテレビの前に釘付けにした「川口浩探検シリーズ」（1978〜1985年）。未知の生物や未踏の秘境を追い求める探検隊の冒険は“ヤラセ”と揶揄されることもあるが、そこに“真実”はあったのであろうか。【画像】『川口浩探検隊』シリーズで隊長を務めた、俳優・川口浩さんここでは、時事芸人のプチ鹿島さんが「川口浩探検シリーズ」の裏側