飼い主が突然亡くなり、部屋で帰りを待ち続けていたわんこ。その前足には、先住犬を模した小さなぬいぐるみを抱きしめていて……。悲しさの中に温かさを感じる投稿は、TikTokで37万回以上も再生されており、「優しい人が近くにいてよかった」「素敵な話で、涙」「幸せになってね」など祝福の声が寄せられました。 【動画：飼い主が亡くなっても、部屋で帰りを待ち続けた犬→ぬいぐるみを抱きしめながら…涙あふれる『保護の様子