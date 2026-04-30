◇女子ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日千葉県浜野ゴルフクラブ（6704ヤード、パー72））ルーキーの松原柊亜（19＝フリー）が7バーディー、ノーボギーの65で回り2打差の2位と好スタートを切った。今季ツアー3試合に出てすべて予選落ちしていたが“確変”したかのように爆発した。「65が自分のベストスコアタイなので凄く上出来のゴルフでした。全体的に良かったんですけど、特にパット