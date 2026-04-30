2日(土)と3日(日)は晴れて、日中は季節先取りの暑さになります。2日(土)は都心で28℃と、今年一番の暑さになるでしょう。まだ体は暑さに慣れていない時期ですので、体調管理にご注意下さい。4日(月)は雨が降りますが、5日(火)と6日(水)は晴れて、絶好の行楽日和になりそうです。2日(土)と3日(日)は夏日続出今シーズ一番の暑さになる所も急な暑さに注意を関東は、5月2日(土)と3日(日)は、おおむね晴れるでしょう。朝から気温は