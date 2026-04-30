バルセロナ発祥のアートキャンディショップ『パパブブレ』が、大人気絵本シリーズ『パンどろぼう』の世界を表現したキャンディシリーズを、2026年4月29日から全国の店舗で販売する。※すべて価格は税込み550万部を突破！アニメ化も決定した大ヒット絵本『パンどろぼう』は作家の柴田ケイコ先生による大ヒット絵本シリーズ。2020年に1作目が刊行され、7作目までのシリーズ累計では550万部を突破。ユーモア溢れる作品で、子供はも