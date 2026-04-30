あの「まずい」顔がキャンディに！パンどろぼう×パパブブレ、職人技で表情まで再現した全4種

バルセロナ発祥のアートキャンディショップ『パパブブレ』が、大人気絵本シリーズ『パンどろぼう』の世界を表現したキャンディシリーズを、2026年4月29日から全国の店舗で販売する。

※すべて価格は税込み

550万部を突破！ アニメ化も決定した大ヒット絵本

『パンどろぼう』は作家の柴田ケイコ先生による大ヒット絵本シリーズ。2020年に1作目が刊行され、7作目までのシリーズ累計では550万部を突破。ユーモア溢れる作品で、子供はもちろん大人までもを虜にしている。アニメ化も決定し、2026年10月からNHK Eテレにて放送予定だ。

主人公は美味しいパンが大好きで、パンを盗む「パンどろぼう」。食パンの姿をしているが、実はある正体が隠されている。シリーズで出てくる「にせパンどろぼう」や「なぞのフランスパン」も同じ。何が隠されているのかは読んでのお楽しみだ。

キャラクターたちの豊かな表情が魅力的なのだが、特に1作目で出てくる「パンどろぼう」の「まずい」顔が大きな話題に。目が下がり、げっそりと頬がこけ、舌を出すその表情に読者もびっくり。しかし、むしろその「まずい」顔がウケてグッズも販売されているほどの人気ぶり。何が“まずかった”のか、それも読んでのお楽しみ！

「まずい」顔も再現！ 「パンどろぼう」たちの表情がキャンディに

今回のコラボでは、愛らしい「パンどろぼう」の表情はもちろん、読者に強烈なインパクトを与えた「まずい」の顔までを職人の技術で忠実に表現。「おいしいのに、まずい顔!?」という、『パパブブレ』ならではのユーモアと驚きが詰まった全4種のアートキャンディがラインナップ。

パンどろぼう キャンディA / ミックス 880円

パンどろぼう キャンディA / ミックス 880円

パンどろぼう キャンディA / ミックス

パンどろぼう キャンディA / ミックス

「パンどろぼう」と「にせパンどろぼう」、そして彼が愛してやまない“パン”の絵柄を詰め込んだ、物語の始まりを予感させるセット。職人が一粒ずつ丁寧に作り上げた表情は、見つめるだけでにっこりしてしまう愛らしさ。いちごやコーラなど、子供にも人気のフレーバーをセレクトし、家族で楽しめる王道のキャンディミックスに仕上がった。

パンどろぼう キャンディB / ミックス 880円

パンどろぼう キャンディB / ミックス 880円

パンどろぼう キャンディB / ミックス

パンどろぼう キャンディB / ミックス

SNSでも話題をさらったあの「まずい」の表情と、ミステリアスな「なぞのフランスパン」をミックスした、シュールな世界観が楽しめるセット。最大のこだわりは、「まずい」顔なのに味は最高に「おいしい」という、思わずニヤリとしてしまうギャップ。パイナップルやソーダなど、爽快でジューシーなフレーバーが、驚きと共に口いっぱいに広がる。

手土産にぴったりな個包装や、存在感たっぷりの棒付きキャンディも

パンどろぼう キャンディ / 小分け 2300円

パンどろぼう キャンディ / 小分け 2300円

パンどろぼう キャンディ / 小分け

キャンディAとキャンディB、両方の絵柄とフレーバーを一度に楽しめる、公式ビジュアルブック『いとしい いとしい いとしの パンどろぼうずかん』のような贅沢なセット。個包装なので、お出かけのお供や、友達へのおすそわけにもぴったりのサイズ感。どれが出てくるかワクワクしながら選べる楽しさは、ゴールデンウィークの特別な手土産としてもおすすめ。

パンどろぼう キャンディロリポップ 各640円

パンどろぼう キャンディロリポップ 各640円

パンどろぼう キャンディロリポップ

パンどろぼうたちの表情をダイレクトに楽しめる、存在感抜群の大きな棒付きキャンディ。職人が細かなラインまでこだわり抜いた表情は、食べるのを一瞬ためらってしまうほどの再現度。定番の顔から「まずい」の顔まで、手に持って写真を撮れば、あなたも『パンどろぼう』の世界の一部になれる特別な一本。

また、全国の店舗で『パンどろぼう』キャンディシリーズの商品1点以上を含んだ買い物をすると、税込み3000円ごとに、「オリジナルアクリルキーホルダー」が2種類のうち、ランダムでひとつもらえる。ここでしか手に入らない、ファン必見の『パンどろぼう』デザインとなっていて、在庫がなくなり次第終了。気になる人はお早めに！

オリジナルアクリルキーホルダー

【画像】「パンどろぼう」「にせパンどろぼう」「なぞのフランスパン」の表情が可愛い！ キャンディ全4種（11枚）