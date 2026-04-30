タレントのほしのあき（４９）が３０日までにＳＮＳを更新。ミニ丈ワンピース姿を披露した。自身のインスタグラムに黒のミニ丈ワンピース姿を披露。すらりとした脚の美スタイルを投稿した。ほしのは「ワンピース（中にショートパンツ付いてるからミニでも安心）」とコーデの紹介をした。この投稿に「美〜〜〜」「変わらず美しい」「あきちゃんいくつになってもスタイル最高出し美しいです」などのコメントが寄せられている。