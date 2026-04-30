「朝からなにしてんのw」【動画】仲良し姉妹犬、ハムハム＆無反応な反応に爆笑そんな愛あるツッコミとともに公開された動画が、SNSで大きな反響を呼んでいます。映っているのは、2匹のシェルティ。「ラピス」ちゃん（4歳・女の子）と、「ネル」ちゃん（3歳・女の子）です。動画の冒頭、おもむろにネルちゃんのマズル（口周り）をハムハムし始めるラピスちゃん。一見すると痛そうにも見えますが、当のネルちゃんは目を細め、まった