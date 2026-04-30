多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが30日、都内で行われた『ハーゲンダッツジャパンクリスピーサンド25周年PR発表会』に登壇した。【全身ショット】まるで妖精！美脚スラリな白ドレスで登場したSANA「クリスピーサンド」について「モデルを務めさせていただく以前から好きだった」というSANAは「25周年、おめでとうございます。これからもみんなにたくさんの幸せとご褒美を届けてほしいと思います」と祝福。「抹茶にハ