【アズールレーン エムデン バニーVer.】 9月 発売予定 価格：44,000円 フリーイングは、フィギュア「アズールレーン エムデン バニーVer.」を9月に発売する。価格は44,000円。 本商品は、「アズールレーン」に登場する鉄血陣営の軽巡洋艦「エムデン」を、ドン・キホーテとのコラボレーション用に描き下ろ