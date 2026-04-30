崎陽軒は4月30日、6月1日より「横濱チャーハン」の内容を変更すると伝えた。【比較画像】そっくり…崎陽軒『シウマイ』『ギヨウザ』を皿に持った様子も変更にあたって「原材料や包装資材を取り巻く環境変化に対し、これまで企業努力を行ってまいりましたが、鶏肉を中心とする原材料や包材、ならびに諸経費の高騰が続いており、総合的に判断した結果、安定した製品提供を継続する観点から、『横濱チャーハン』の内容を変更す