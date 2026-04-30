【モデルプレス＝2026/04/30】King ＆ Princeの永瀬廉が4月29日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。俳優の北村匠海との交流について明かす場面があった。【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人◆永瀬廉「Mステ」北村匠海との共演回顧4月3日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）にKing ＆ Princeとして出演し