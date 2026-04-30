俳優の石田ひかりが主演する中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『鬼女の棲む家』(毎週水曜24:24〜)の第5話が29日に放送され、物語が一気に“家族崩壊”へ動き出した。謎の人物「ヒイラギ」に導かれ、明香里(石田)は美魔女インフルエンサーの裏に潜む未成年売春あっせんと政界を巻き込む闇を暴くが、その炎上の先に現れたのは、夫・透の姿。さらに娘には不審なスカウトDM、息子にはモデルガン関連の荷物が届き、明香里の“正義の私刑”