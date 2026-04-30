2026年4月22日、東京・恵比寿の隠れ家的なカースポット「PEACHES GARAGE」にて、1日限りの特別なイベントが開催された。展示されたのは先だって開催された「AUTOMOBILE COUNCIL 2026 (オートモビル カウンシル)」にて、日本初上陸を果たしたばかりの、空冷エンジンの究極の進化形を提示する「Gunther Werks（ギュンターワークス）」。告知が限られていたにもかかわらず、会場には彼らの生み出す芸術的なプロダクトを一目見ようと、