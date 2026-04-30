元テレビ東京の森香澄アナウンサー(30)が、K―POPガールズグループのTWICEのコンサートを観覧したことを28日に更新したインスタグラムで報告した。 【写真】推しのコンサートにうっとりの森香澄アナ「超絶カワイイ」の声 森アナは「今日のTWICEとこの間のDay6」と投稿。TWICEは今月25、26、28日に東京・国立競技場で「TWICE THIS IS FOR WORLD TOUR IN JAPAN追加公演」を行った。韓国の4