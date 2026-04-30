2026年4月30日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、静岡県のマグロを徹底調査！【写真】スタジオの試食会に静岡県のマグロが登場！『よっ！日本一ケンミン トップ・オブ・ザ・トップ』のコーナーでは、日本一のマグロ王国・静岡県の、驚きのマグロ事情を徹底調査。冷凍マグロの水揚げ量、マグロの年間支出金額、マグロ類缶詰の生産量、どれも日本一に君臨する静岡県。その静岡県の中でも、「マ