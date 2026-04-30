音楽授賞式『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の「共創カテゴリー」であるカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」の中間結果が発表された。【画像】「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」中間結果（演歌・歌謡曲部門）「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」では、昨年にリリースされた楽曲の中から各部門30曲をエントリー曲として選出。カラオケユーザーがDAMとJOYSOUNDで実