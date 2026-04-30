アルメレ・シティFCのDF高橋仁胡が絶妙クロスセレッソ大阪からオランダ2部アルメレ・シティFCへレンタル移籍しているDF高橋仁胡が、絶妙なクロスでチームを勝利に導いた。オランダメディア「VI」は「素晴らしいクロス」と、高橋のプレーを称賛している。シーズンを5位で終えたアルメレ・シティは4月29日にプレーオフ1回戦でFCデン・ボス（同9位）戦を行った。この試合で先発出場した高橋は、後半43分に自陣のセンターサークル