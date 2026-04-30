中華料理を扱う外食チェーン「ぎょうざの満洲」（埼玉県川越市）の公式Xアカウントが2026年4月29日、関東店舗での「冷蔵生ぎょうざ（12個入）」の販売を休止すると発表した。袋入りタイプ「冷凍生ぎょうざ」は販売継続ぎょうざの満州は、「お客さまへお知らせ（関東店舗）」として、「5/1より、トレー等の石油由来原料不足のため、『冷蔵生ぎょうざ（12個入）』の販売をお休みさせていただきます」と報告した。販売休止となるのは