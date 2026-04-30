元AKB48のメンバーでタレントの高橋みなみ（35）が、30日放送の東海テレビ『スイッチ！』（毎週月〜金前9：50、土曜前10：23、日曜前6：15）を欠席することが、所属するMama&Sonの公式Xで発表された。体調不良が理由としている。【画像】「現在は医療機関で診察を受け…」体調不良で生放送を欠席することが伝えられた高橋みなみに関する投稿午前5時24分の投稿では「本日、東海テレビ『スイッチ！』に出演予定でした