第1回【ちょっとした週末にも最適の「GW鉄道旅」！“グリーン車”で向かう奥多摩に、あえて“初夏”に楽しむスキーリゾートの「絶景とアクテビティ」】からの続き──。普段から公私共に鉄道を楽しんでいる鉄道写真家の筆者が今おすすめしたい鉄道ショートトリップコースをご紹介！5選のうち第1回では3選をお伝えしたため、この記事では残り2選をお届けします。（全2回の第2回）＊＊＊【写真を見る】食事付きプランも用意