【PS Plus：2026年5月のフリープレイ（海外向け）】 配信期間：5月5日～6月1日 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、2026年5月の海外向けフリープレイを公開した。配信期間は5月5日より6月1日まで。 5月のフリープレイには、ソウルライクアクションRPG「明末：ウツロノハネ」が登場