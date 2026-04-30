「肉フェス」がお台場特設会場で2026年も開催！ 注目メニューは？2026年4月29日（水）〜5月10日（日）の計12日間、お台場特設会場では「肉フェス® 2026 TOKYO JAPAN Premium20」が開催されます。2026年のいちばんの目玉コンテンツは、1年かけて選び抜いたプレミアムな20店舗が提供する肉料理！ 全国各地から、自慢の地産肉の魅力を最大限に引き出す有名肉料理店が大集結します。今回は、注目の肉メニュー5つとスイーツメニュ