賃貸住宅を退去する際に、壁紙の修繕費用などを請求されたことがある人もいるでしょう。「全額負担と言われたが本当に負担する必要があるのか？」と疑問に思うこともあるかもしれません。 本記事では、賃貸住宅の「原状回復」について解説するとともに、壁紙の張り替えが必要になった場合の費用負担や壁紙の耐用年数についてもまとめています。 賃貸の「原状回復」とは 民法第621条には「賃借人は、賃借物を受け