明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【俳優・歌手部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：鈴木亮平2位は、俳優の鈴木亮平さんでした。役柄に真摯に向き合う姿勢やストイックに努力を重ねる姿が評価され、「頼もしい」「知性的・スマート」といったイメージで支持を集めました。仕事に対